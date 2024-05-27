شركة "رود RUUD" الأمريكية تعين الشركة "الإلكترونية الحديثة" موزعًا حصريًّا لها لطرح أحدث منتجاتها في السوق السعودي

وقد تم الإعلان اليوم عن التعاون الاستراتيجي بين كل من الشركة الإلكترونية الحديثة وشركة "رود RUUD" الأمريكية، ويشار إلى أن الشركة الإلكترونية الحديثة تأتي على رأس الشركات السعودية المرشحة للعب دور بارز في تلبية الطلب على منتجات التدفئة والتكييف والتبريد؛ لما تملكه من شبكة توزيع واسعة تشمل جميع مناطق المملكة، والتزام راسخ بتعزيز رضا العملاء؛ ولهذا جاءت هذه الشراكة مع شركة "رود RUUD" الأمريكية، والتي من شأنها طرح أحدث منتجات التكييف والتبريد والتدفئة عالية الجودة وذات القيمة المضافة، والتي تتناسب مع جميع احتياجات العملاء..