شركة "رود RUUD" الأمريكية تعين الشركة "الإلكترونية الحديثة" موزعًا حصريًّا لها لطرح أحدث منتجاتها في السوق السعودي

تشهد السوق السعودية نموًّا هائلًا في منتجات التبريد والتدفئة والتكييف والتهوية المخصصة للأغراض السكنية والتجارية والصناعية. ويتوقع الخبراء نمو قطاع التكييف والتبريد والتدفئة في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي مركب بنسبة 4.2% حتى 2026؛ وذلك بفضل التوسع العمراني ومشاريع البنية التحتية الهائلة والتركيز بصورة كبيرة على المنتجات الموفرة للطاقة، وفوق كل ذلك أعمال التطوير الواسعة المندرجة تحت إطار رؤية المملكة 2030، التي ستسرع من الحاجة إلى المزيد من منتجات التكييف والتبريد والتدفئة الأحدث.
وقد تم الإعلان اليوم عن التعاون الاستراتيجي بين كل من الشركة الإلكترونية الحديثة وشركة "رود RUUD" الأمريكية، ويشار إلى أن الشركة الإلكترونية الحديثة تأتي على رأس الشركات السعودية المرشحة للعب دور بارز في تلبية الطلب على منتجات التدفئة والتكييف والتبريد؛ لما تملكه من شبكة توزيع واسعة تشمل جميع مناطق المملكة، والتزام راسخ بتعزيز رضا العملاء؛ ولهذا جاءت هذه الشراكة مع شركة "رود RUUD" الأمريكية، والتي من شأنها طرح أحدث منتجات التكييف والتبريد والتدفئة عالية الجودة وذات القيمة المضافة، والتي تتناسب مع جميع احتياجات العملاء..
وبهذه المناسبة، صرّح السيد/ برايان هيمبينستال، المدير العام لشركة ريم الشرق الأوسط وإفريقيا أصحاب العلامة التجارية "RUUD": "إننا سعداء بهذه الشراكة مع الشركة الإلكترونية الحديثة وتعيينها كموزع حصري لنا في المملكة العربية السعودية، ولا شك أن مثل هذا التعاون يمثل التزامًا من جانبنا بتقديم أفضل منتجات التكييف والتبريد والتدفئة التي تلبي جميع احتياجات العملاء في المنطقة".
بدوره عبّر السيد/ وجيه البيروتي، الرئيس التنفيذي للشركة الإلكترونية الحديثة عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: نحن سعداء بالعمل مع شركة "رود RUUD" الأمريكية لتقديم أفضل أجهزة التبريد والتكييف للسوق السعودي من خلال الاستفادة من المعرفة بالسوق المحلية وشبكة التوزيع الهائلة التي تمتلكها الشركة الإلكترونية الحديثة؛ لضمان أفضل جودة للمنتجات المقدمة وأعلى قيمة مضافة للعملاء".
من جهته عبّر المهندس/ سامر بشور، مدير عام المبيعات في شركة ريم الشرق الأوسط وإفريقيا عن هذا الحدث بقوله: "إن خبرة الشركة الإلكترونية الحديثة وفهمها الشامل لاحتياجات السوق السعودية؛ يجعلها شريكًا مثاليًّا لنا للعمل معًا في إطار الالتزام بتقديم أفضل منتجات التبريد المبتكرة والموفرة للطاقة التي تلبي جميع احتياجات العملاء".
يُذكر أن شركة ريم، والتي تُعَد الشركة الأم لشركة "رود RUUD"، تتمتع بسمعة قوية في مجال تقديم حلول، ومنتجات التبريد، والتكييف والتدفئة. ورغبة منها في توسيع ما تقدمه للعملاء؛ فهي ملتزمة دومًا بتطوير قطاع التكييف والتبريد والتدفئة في المملكة. وفي وقت مبكر من هذا العام، أطلقت شركة ريم مركز التعليم المبتكر في مدينة الرياض؛ بهدف تدريب الكفاءات السعودية، وتعزيز خبراتهم في صناعة التبريد والتكييف والتدفئة.
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