ساعة HUAWEI WATCH GT 4: أفضل ساعة ذكيّة يمكن أن تقتنيها

هل حان الوقت للحصول على ساعة ذكيّة جديدة؟ إذا كنت تودّ أن تكافىء نفسك بواحدة، فعليك الأخذ بعين الاعتبار بعض الميّزات الرئيسية التي ستجعل من الساعة محطّ اهتمامك. لا يمكن غضّ البصر عن تصميم الساعة، فهي في النهاية جزء لا يتجزأ من مظهرك العام. ودعنا لا ننسى أهمية البطارية وسرعة الشحن التي تشكّل عاملًا فارقًا في اختيار الساعة الذكيّة. بالإضافة لميّزات تتبّع الصحة واللياقة والعلامات الحيوية التي ستساعدك في التحكم بشكل أفضل بحياتك وصحّتك.
تعِد هواوي بكل هذا وأكثر في أحدث ساعاتها الذكية، HUAWEIWATCH GT 4. فهي الإضافة الغنيّة لأسلوب الموضة الخاص بك، وبهايمكن أن تكمل أناقتك في كل وقت ومناسبة، عوضًا عن أنها مساعدكالذكي الذي يتأكد من بقائك بصحة جيدة وحصولك على الكثير منالإنتاجية في يومك. لذا، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية هذا الموسم، فلاتنظر إلى أبعد من HUAWEI WATCH GT 4.
تمثّل HUAWEI WATCH GT 4 فلسفة تصميم هواوي والتي تتبنىرؤية الدمج السلس ما بين الموضة والتطّور. تخطف الساعة الجديدةالأبصار بتصميمها الدقيق والمدروس وتوفيرها لإمكانيات لا حدود لهالتتفرّد بأسلوبك.
تأتي HUAWEI WATCH GT 4 بمقاسين: 46 ملم و 41 ملم. يتميزالإصدار 46 ملم بهيكل ساعة فريد بشكل مثمّن، مما يمنحها مظهرًامميزًا وأنيقًا. وهو إضافة فخمة لتطويع التصميم التقليدي للساعاتالفاخرة لتتماشى مع التقنيات المتطوّرة. وهذه المرة الأولى التي نرى فيهاهذا النوع من التصاميم في ساعةٍ ذكيّة.
أما الإصدار بمقاس 41 ملم فتمثّل كلّ من الجمال والتطوّر معًا. فهيالإضافة المثالية لأي مناسبة، ومحطّ الأضواء أينما حللَتْ. وهذا يعودلتصميمها الدائري الشبيه بالقلادة. فهي عصريّة ومصمّمة بحجمٍ متوازن، بدءًا من الأوتاد الجميلة التي تُكمل مظهر التاج، وحتى الحافّةالخارجية المعدنيّة التي تضيف لمسة حادّة وواضحة لشكلها العام.
تأتي الساعة أيضًا بمجموعة متنوعة من الألوان والأحزمة للاختيار منبينها، حتى تستمتع بملاءمة ساعتك مع ملابسك ومجوهراتك. يأتيالإصدار 46 ملم باللون الأسود والبني والأخضر والرمادي، بينما يأتيالإصدار 41 ملم باللون الأسود والأبيض والذهبي الفاتح والفضّي.
تتميّز WATCH GT 4 بعمر بطارية استثنائي، مع استخدام يصل إلى14 يومًا في الإصدار 46 ملم وما يصل إلى 7 أيام في الإصدار 41 ملم. يضمن عمر البطارية الممتد هذا إمكانية الاعتماد على ساعتك للاستخدامالمستمر دون إعادة الشحن المتكرر. كما تدعم الساعة الشحن اللاسلكيوتتميز بقدرات الشحن العكسي.
تأتي HUAWEI WATCH GT 4 مزودة بتقنية تتبّع معدل ضرباتالقلب TruSeen™ 5.5+ التي تمّ تطويرها مؤخرًا، والتي توفر الدقةوالكفاءة لتحليل أداء التمرين والصحة اليومية بأكثر الطرق العلمية والذكية. عبر الاستفادة من قوة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يضمنTruSeen™ 5.5+ قراءات معدل ضربات القلب بدقة أعلى، حتى فيالمواقف الأكثر صعوبة.
تقدم الساعة أيضًا ميزة التوعية بالتنفس أثناء النوم، والتي تكتشفالانقطاعات في تنفسك أثناء النوم. والتي بدورها قد تؤثر على جودة نومكليلًا وتؤرّقك بالاستيقاظ المتكرّر، ما سيؤدي في النهاية إلى التسبببإرهاقك خلال اليوم، وحتى التأثير على ذاكرتك.
بفضل تقنيتيّ TruSeen™ 5.5+ و TruSleep™ 3.0، يمكن للساعة اكتشاف أيانقطاع في النوم واكتشاف التغيرات في مستويات الأكسجين في الدمومعدل ضربات القلب أثناء الليل. عندما تستيقظ، يمكنك أن ترى مدىجودة نومك على تطبيق HUAWEI Health App. ومن ثم استخدام هذهالمعلومات لتحسين جودة نومك.
تقدم WATCH GT 4 ميزة مبتكرة تتمثل بتطبيق Stay Fit، والتي منشأنها أن تساعدتك على التحكم في السعرات الحرارية وإدارة الوزن. فهي تحسب السعرات الحرارية الخاصة بك، وتوضح لك مقدار السعراتالتي تحتاج لحرقها، وتمنحك خططًا للتحكم في الوزن لتحقيق أهدافكالصحية. كما تتضمن تنبيهًا بالسعرات الحرارية لإبقائك على الطريقالصحيح مع أهداف السعرات الحرارية الخاصة بك.
إذا كنت من محبّي لعبة البادل - Padel ، فلدينا بعض الأخبار السارّةلك: تدعم HUAWEI WATCH GT 4 رياضة البادل ضمن برامجهاالرياضية. بالإضافة إلى البادل، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 وضع رياضي مختلف وأنواع التمرين مثل المشي الداخلي والخارجي والجري وركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والرياضاتالإلكترونية. وفي الوقت نفسه، يمكن لحل GNSS الذكي الجديد تمامًاعلى ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بمقاس 46 ملم تتبع التدريباتبدقة أكبر.
تتميز ساعة WATCH GT 4 بميزة اتصال بلوتوث محسّنة تعمل علىتحسين مسافة الاتصال بالبلوتوث التي تصل إلى 100 متر من الهاتفالذكي المقترن. هذا يعني أنه يمكنك الرد على المكالمات وعرض الرسائلدون الحاجة لإخراج الهاتف.
ترتبط HUAWEI WATCH GT 4 بسلاسة مع مختلف الهواتف الذكية، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالميزات المبتكرة وتصميم الساعة الفاخربغض النظر عن الهاتف الذي يقتنونه.