توقيع 5 اتفاقيات لتطوير 4 مخططات وتشييد 6265 وحدة سكنية في "مكة المكرمة والقصيم"

بدوره، أكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، أن الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين، وتحقيق التكامل مع شركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو بالقطاع العقاري، والسعي نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.