توقيع 5 اتفاقيات لتطوير 4 مخططات وتشييد 6265 وحدة سكنية في "مكة المكرمة والقصيم"

شهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع 5 اتفاقيات بين عدد من الشركات والصناديق المالية والاستثمارية، لتطوير 4 مخططات سكنية على مساحة إجمالية تصل إلى 3.390.000 م2، وتشييد 6265 وحدة سكنية في مكة المكرمة وجدة ومحافظة عنيزة؛ وذلك بحضور وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل.
حيث وقّع الرئيس التنفيذي لشركة عنان العقارية بندر بن محمد الضحيك، اتفاقيتين مع صندوق ملكية الاستثمار، واتفاقية مع صندوق إتقان كابيتال، إضافة إلى اتفاقيتين مع اثنين من مزودي تقنيات البناء الحديث، هما: (شركة المباني الحاملة للصناعة وشركة كير الدولية للصناعة)؛ بهدف تعزيز المعروض السكني في مدن ومحافظات المملكة.
بدوره، أكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، أن الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين، وتحقيق التكامل مع شركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو بالقطاع العقاري، والسعي نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.
وأوضح "الطويل" أن المشروعات السكنية ستساهم في زيادة المعروض السكني في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية محفزة تسهم في ضخ مزيد من المشاريع السكنية، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، ورفع جودة المنتجات السكنية في قطاع التطوير العقاري.
يشار إلى أن هذه الاتفاقيات تستهدف تطوير 4 مخططات سكنية، وهي: (مخطط روابي العسيلة في مدينة مكة المكرمة، ومخطط الشروق في مدينة جدة، ومخططا حطين والريم في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم).