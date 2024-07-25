"البيئة" تدعو الملاك إلى اتخاذ تدابير حماية الحيوانات في درجات الحرارة المرتفعة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، إلى ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بحماية الحيوانات؛ من خلال توفير الأطعمة والمياه بشكل دائم وتهيئة الحظائر وأماكن الإيواء لحمايتها، والالتزام بالتطعيم، والحرص على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل يوميًا.