بعد الوقوف على المشاريع واستقبال الأهالي.. محافظ الطائف يختتم جولاته التفقدية للمراكز

اختتم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم جولاته التفقدية للمراكز التابعة للمحافظة شملت مركزي الشفا والهدا التي جاءت بناءً على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل
واطلع الأمير سعود بن نهار خلال الجولة على المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ووقف على الخدمات التي تقدّمها مختلف الأجهزة الحكومية للأهالي في هذين المركزين.
وأوضح محافظ الطائف خلال الجولة أن هذه الجولات تهدف إلى التعرف عن كثب على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها والوقوف على جميع الخدمات التي تقدّمها مختلف الأجهزة الحكومية للمواطنين؛ كما ناقش المحافظ مع رؤساء وأهالي المراكز عن سبل تعزيز الخدمات المختلفة التي تقدّمها الإدارات الحكومية للمواطنين في هذه المراكز والقرى التابعة لها والخطط المستقبلية لتطوير واستكمال بقية الخدمات.
ونوه الأمير سعود بن نهار بالاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو العهد لتوفير جميع الإمكانات والمتطلبات في سبيل خدمة المواطنين في أرجاء هذا الوطن العزيز بكل يسر وسهولة؛ مشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مركزي الهدا والشفا في مختلف المجالات.