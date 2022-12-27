بعد الوقوف على المشاريع واستقبال الأهالي.. محافظ الطائف يختتم جولاته التفقدية للمراكز

وأوضح محافظ الطائف خلال الجولة أن هذه الجولات تهدف إلى التعرف عن كثب على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها والوقوف على جميع الخدمات التي تقدّمها مختلف الأجهزة الحكومية للمواطنين؛ كما ناقش المحافظ مع رؤساء وأهالي المراكز عن سبل تعزيز الخدمات المختلفة التي تقدّمها الإدارات الحكومية للمواطنين في هذه المراكز والقرى التابعة لها والخطط المستقبلية لتطوير واستكمال بقية الخدمات.