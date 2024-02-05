حصاد أسبوع.. "مسام" ينتزع 731 لغمًا في أراضي اليمن

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 5 ذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب، ولغمين مضادين للأفراد و42 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و نزع عبوتين ناسفتين بمديرية صبر، و 8 ألغام مضادة للدبابات بمديرية ذباب. وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير 4.245 لغماً، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 431 ألفاً و54 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.