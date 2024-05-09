لعطلات لا تُنسى في البحر الأحمر.. شراكة استراتيجية بين "الخطوط السعودية" و"ساماكو البحرية "

أعلنت ساماكو البحرية والمحركات الرياضية والخطوط الجوية السعودية عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إثراء السياحة في المملكة العربية السعودية.
وسيستفيد من هذا التعاون خدمات الطيران المتميزة للخطوط السعودية إلى جانب خدمات تأجير اليخوت الفاخرة التي تقدمها ساماكو، مما سيخلق تجربة عطلة فريدة للمسافرين، والتي ستبرز الجمال الخلاب للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية أمام العالم.
ويتوافق هذا التعاون الاستراتيجي تمامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز السياحة في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تعزيز التحول الشامل والتنمية المستدامة في هذا القطاع، وتقديم تجربة سياحية استثنائية للمسافرين.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل أرفيد موهلين، الرئيس التجاري في السعودية وهيثم الشريف، مدير عام شركة ساماكو البحرية والمحركات الرياضية، على هامش سوق السفر العربي 2024، مما يسلط الضوء على التزامهم تعزيز العروض السياحية في المملكة العربية السعودية.
وحول الاتفاقية، قال أرفيد فون زور موهلين، الرئيس التجاري في السعودية: "يسعدنا أن نتعاون مع ساماكو البحرية والمحركات الرياضية لنقدم لضيوفنا تجربة سياحية استثنائية، ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتعزيز السياحة في المملكة العربية السعودية وتزويد الضيوف بفرص فريدة من نوعها. لاكتشاف ثراء الجمال الطبيعي في المملكة."
وأضاف: من خلال هذه الشراكة، سيستمتع الضيوف بسلاسة التنقل بين السفر الجوي والبحري، مما يتيح لهم استكشاف الجزر المحيطة والشواطئ والحياة البحرية ضمن أعلى معايير السلامة والراحة.
من جانبه، أكد هيثم الشريف، مدير عام شركة ساماكو البحرية والمحركات الرياضية في المملكة العربية السعودية: "يمثل هذا التعاون علامة فارقة في جهودنا المشتركة لتعريف العالم بالطبيعية الخلابة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الجمع بين خدمات قطاع الطيران الاستثنائية التي تقدمها السعودية وخدمات النقل البحري الفاخرة من ساماكو، فإننا نهدف إلى توفير إمكانية الوصول الحصري إلى وجهات خلابة على طول ساحل البحر الأحمر."
وأضاف: تتعاون السعودية وساماكو البحرية والمحركات الرياضية لإعادة تعريف تجارب السفر الفاخرة في المملكة العربية السعودية، ودعوة المسافرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف السياحة الداخلية في المملكة.
وقد تأسست ساماكو البحرية والمحركات الرياضية في عام 1975، وقد برزت كأحد الموزعين الرائدين لليخوت الفاخرة والقوارب والمركبات المائية الشخصية، وتلبي احتياجات عشاق البحار بشغف. ملتزمة بالتميز، تختص ساماكو البحرية والمحركات الرياضية في تطوير وتلبية احتياجات الأسواق البحرية المتنوعة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك وتدير ساماكو مراسي بحرية في جدة، كما أنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات كتأجير اليخوت، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الباقات المصممة لتناسب تفضيلات الضيوف المختلفة.
وعلاوة على ذلك، تقف ساماكو البحرية والمحركات الرياضية في طليعة توزيع العلامات التجارية الفاخرة والممتازة للدراجات النارية والمركبات للطرق الوعرة، بما في ذلك كان-آم ودوكاتي.
وتعد "السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام ١٩٤٥، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط. واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخرًا في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حاليًا إلى أكثر من ١٠٠ وجهة في ٤ قارات؛ من بينها ٢٨ وجهة داخلية.كما أن الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام ٢٠١٢.
وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام ٢٠٢٤" للعام الثالث على التوالي من APEX.كما ارتقت الخطوط السعودية ١١ مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام ٢٠٢٣ حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.
ولمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرُجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com.