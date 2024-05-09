لعطلات لا تُنسى في البحر الأحمر.. شراكة استراتيجية بين "الخطوط السعودية" و"ساماكو البحرية "

وتعد "السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام ١٩٤٥، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط. واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخرًا في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حاليًا إلى أكثر من ١٠٠ وجهة في ٤ قارات؛ من بينها ٢٨ وجهة داخلية.كما أن الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام ٢٠١٢.