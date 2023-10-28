700 مليون و12 عامًا من التعثر.. "جازان" تترقب افتتاح المستشفى التخصصي

ويضم المستشفى 500 سرير؛ إذ إنه سيعالج جزءًا كبيرًا من مشكلة الأسرَّة بمستشفيات المنطقة، ويضم جميع التخصصات الطبية، بما فيها خمسة تخصصات طبية جديدة، لا تتوافر بمستشفيات المنطقة الأخرى، ومركزًا لعلاج وغسيل الكلى بسعة 60 سريرًا، وأقسام جراحة اليوم الواحد، والعناية بالحالات الحرجة، وعيادات خارجية، يزيد عدد التخصصات الطبية بها على 20 تخصصًا طبيًّا، وتنويم المرضى، وتنويم النساء والولادة، وقسم الأطفال الذي يعد من أكثر الأقسام من الناحية التخصصية بين مستشفيات الأطفال المماثلة، الذي من المتوقع أن يوفر عند اكتماله والبدء في تشغيله نحو 3500 فرصة عمل في مختلف الأعمال والتخصصات.