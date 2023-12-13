بأكثر من "735" مليونًا.. مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا تنموية واستثمارية

اعتمد مجلسُ إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الرابع للعام المالي الحالي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ عددًا من القروض التنموية والاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، بقيمة بلغت أكثر من "735" مليون ريال، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال هذا العام ما يقارب "6500" مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير الصندوق منير بن فهد السهلي، أن القروض المعتمدة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة للمزارعين في عدة مناطق في أنحاء المملكة، وتمويل الاستثمار في قطاعات متعدّدة؛ منها مشروعات الدواجن "إنتاج دجاج لاحم، وأمات الدواجن، ومشروع مسلخ آلي للدواجن، وتوسعة مشروع فقاسة"، والبيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وتصنيع التمور ومشتقاتها التحويلية، وتمويل مستودعات التبريد، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وتمويل مشروع إنتاج لحوم حمراء ضمن برنامج الاستثمار الزراعي بالخارج.
وأفاد بأن المجلس أقرّ الأهداف السنوية، واعتمد الميزانية التشغيلية للصندوق وخطة أعمال الصندوق للعام المالي المقبل 2024م، ومستهدفاتها في التنمية الزراعية، وإسهاماتها في تعزيز الأمن الغذائي.
وناقش المجلسُ تقريرَ الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، وبحث مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتّخذ حيالها التوصيات المناسبة.
وأعرب "السهلي" عن شكره وتقديره للقيادة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكّنه من أداء دوره التنموي؛ ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يديم على البلاد نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظلّ العهد الزاهر للقيادة الحكيمة.