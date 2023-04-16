هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تسجل 179 نوعًا من النباتات البرية

وتُعد المحمية موطنًا غنيًّا بالنباتات البرية التي تُميز بيئتها، ويعود تنوعها لمساحتها الشاسعة واختلاف تضاريسها؛ فهناك الأودية والشعاب والسهول والمرتفعات، إضافة إلى تداخل هذه البيئات مع النفود والكثبان الرملية، ومناطق الحرات البازلتية لتشكل تنوعًا تضاريسيًّا مميزًا، يحوي أنواعًا كثيرة من النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة والمهاجرة.