لم تفتح "المكيف البارد في الغرفة".. صورة عن "سهيل ووعكاته" يوضحها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن بعض الناس يعتبر دخول سهيل في 24 أغسطس نهاية الحر وبداية الاعتدال، بل إن بعضهم يوحي للسامع بأن دخول نوء سهيل يتزامن مع تغير الأجواء 180 درجة، بالضبط كما تدخل الغرفة الحارة ثم تفتح المكيف البارد، مشيرًا إلى أن هذا لا يقع في الطبيعية.
وأوضح "المسند" أن أول نجمين من سهيل "الطرف والجبهة" وهما يوازيان 26 يومًا وربما أطول عادة ما تكون الأجواء حارة فيهما، ونسبة الرطوبة الجوية على السواحل مرتفعة، وهذه الأجواء يسميها الأوائل بوعكات سهيل.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الاعتدال المحسوس لا يقع إلا في نهاية شهر سبتمبر وبشكل تدريجي، والله أعلم".