لم تفتح "المكيف البارد في الغرفة".. صورة عن "سهيل ووعكاته" يوضحها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن بعض الناس يعتبر دخول سهيل في 24 أغسطس نهاية الحر وبداية الاعتدال، بل إن بعضهم يوحي للسامع بأن دخول نوء سهيل يتزامن مع تغير الأجواء 180 درجة، بالضبط كما تدخل الغرفة الحارة ثم تفتح المكيف البارد، مشيرًا إلى أن هذا لا يقع في الطبيعية.