جمعية "إنسان" تعتمد رفع مبلغ كفالة اليتيم من 300 إلى 400 ريال شهريًا

اعتمد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، خلال اجتماعه الثالث للدورة السادسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة، قرار رفع مبلغ كفالة اليتيم وكفالة أم اليتيم من 300 ريال إلى 400 ريال شهريًا، وذلك استنادًا إلى دراسة تحليلية وبحثية متخصصة نفّذتها الجمعية لقياس الاحتياج الفعلي للأسر المستفيدة.
وأوضح أ. محمد بن سعد المحارب، مدير عام الجمعية، أن القرار يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وما ترتب على ذلك من زيادة الاحتياجات الأساسية للأيتام وأسرهم، مقابل انخفاض القوة الشرائية الناتج عن التضخم المحلي والعالمي.
وأشار المحارب إلى أن الجمعية أجرت دراسة بحثية شملت قرابة (2000) مستفيد وكافل، تم خلالها تقييم مدى كفاية مبلغ الكفالة السابق ومواءمته لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر.
وكشفت الدراسة أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة زاد من احتياج الأسر لمبالغ إضافية للمعيشة اليومية، وأن المبلغ السابق لم يعد كافيًا لتغطية الضروريات المعيشية، مما دفع بعض الأسر إلى اللجوء إلى القروض لتلبية الاحتياجات الأساسية.
كما أظهرت الدراسة الحاجة إلى تمكين الأيتام وأمهاتهم وتطوير مصادر دخل إضافية لمواجهة التغيرات الاقتصادية. وبُني على هذه النتائج تأكيد أهمية رفع قيمة الكفالة بما يحقق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للأسر.
وأكد المحارب أن قرار رفع الكفالة ينسجم مع الهدف الاستراتيجي للجمعية القائم على تعزيز الاستقرار الأسري لأبناء "إنسان"، وتوفير دعم يتناسب مع احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.
وثمّن المدير العام اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة، وحرصه المستمر على تلمّس احتياجات الأبناء الأيتام وتوفير الممكنات التي تكفل لهم حياة مستقرة.
كما أعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، على متابعته لأعمال الجمعية وتطوير برامجها، ولأعضاء مجلس الإدارة على دورهم الفاعل في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.
ونوّه باستمرار دعم كفلاء الجمعية، مؤكدًا أن دعمهم يمثل ركيزة أساسية في تمكين الأسر وتحسين جودة حياة أبنائها، وأنهم شركاء حقيقيون في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام.
يُذكر أن الدراسة البحثية التي نفّذتها الجمعية لتقييم مستوى المعيشة واحتياجات الأسر في ظل المتغيرات الاقتصادية أوصت برفع مبلغ الكفالة الشهرية إلى 400 ريال (كفالة اليتيم وكفالة أم اليتيم)، إلى جانب عقد لقاءات دورية مع الكفلاء لعرض الواقع الاقتصادي بشكل تفصيلي، وتنفيذ ورش توعوية وتدريبية للأسر حول الوعي المالي وإدارة الإنفاق، بالإضافة إلى إجراء مقارنة معيارية مع جمعيات الأيتام والجهات المماثلة في المملكة.
كما اقترحت الدراسة تنفيذ دراسات مستقبلية مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتزويد المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بنتائجها، وحث المجتمع أفرادًا ومؤسسات على دعم برامج الكفالة لضمان استدامة خدمات رعاية الأيتام.