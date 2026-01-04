جمعية "إنسان" تعتمد رفع مبلغ كفالة اليتيم من 300 إلى 400 ريال شهريًا

وأوضح أ. محمد بن سعد المحارب، مدير عام الجمعية، أن القرار يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وما ترتب على ذلك من زيادة الاحتياجات الأساسية للأيتام وأسرهم، مقابل انخفاض القوة الشرائية الناتج عن التضخم المحلي والعالمي.