NHC Innovation توقع مذكرة تفاهم مع البنك السعودي الأول لتعزيز التمويلات الخضراء ودعم المشاريع المستدامة

وقّع البنك السعودي الأول مذكرة تفاهم مع NHC Innovation بهدف تقديم حلول تمويلية خضراء لشراء وتمويل المشاريع السكنية والتجارية، بما في ذلك المجتمعات المعتمدة وفق تصنيف الاستدامة. وتأتي هذه الشراكة دعمًا لأهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة من خلال تمكين حلول تمويلية تسهم في التطوير العمراني المستدام.
حضر مراسم التوقيع كلٌّ من الأستاذ عبد العزيز العبد الكريم، نائب رئيس الإستراتيجية في NHC Innovation، والأستاذ فهد المنصور، المدير العام للفروع والمبيعات لدى البنك الأول.
وأوضح "الأول" أنه سيقدم برامج تمويل خضراء مميزة للمشاريع التي تستوفي معايير الاستدامة وتحصل على شهادة نظام “مستدام” لتصنيف الاستدامة، في حين ستعمل NHC Innovation على تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تقييم الاستدامة للأصول الممولة أو المرهونة من البنك، لضمان أهلية المستفيدين للحصول على التمويل الأخضر.
كما أكّد المهندس ريان العقل، الرئيس التنفيذي لـ NHC Innovation، أن هذه الاتفاقية تمثل إضافة استراتيجية لتمكين مشاريع التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة، موضحًا أن التعاون مع البنك الأول يعزّز التقدّم نحو تطوير نماذج عمرانية ذكية ومتقدمة. وأضاف م. العقل: "من خلال هذه الشراكة، نعيد صياغة مفهوم التطوير العمراني الحديث عبر دمج المعايير البيئية والرقمية ضمن منظومة شاملة، لبناء مدن أكثر كفاءة واستدامة. ونركّز على مستقبل عقاري تقوده البيانات والتقنيات المتقدمة وحلول الاستدامة الشاملة بما يعزّز جودة الحياة".
وصرّح الأستاذ بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى الأول قائلاً، "نفخر بتعاوننا مع NHC Innovation في تعزيز حلول التمويل الأخضر في المملكة. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا بدعم التحول الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمكين الأفراد والمطورين من الاستثمار في مشاريع مستدامة وفعّالة بيئيًا. فالتمويل الأخضر بالنسبة "للأول" هو التزام استراتيجي نحو مستقبل أكثر استدامة وجودة حياة أفضل للمجتمعات. "
وتأتي هذه الشراكة أيضًا دعمًا لبرنامج "البناء المستدام" التابع لـNHC Innovation، الذي يقدم خدمات للأفراد والجهات بهدف رفع جودة التطوير العقاري السكني والتجاري، وتوسيع خيارات الاستدامة في القطاع العقاري، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة لضمان بيئات حضرية متكاملة وعالية الجودة تتماشى مع تطلعات المستقبل.