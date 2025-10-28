NHC Innovation توقع مذكرة تفاهم مع البنك السعودي الأول لتعزيز التمويلات الخضراء ودعم المشاريع المستدامة

كما أكّد المهندس ريان العقل، الرئيس التنفيذي لـ NHC Innovation، أن هذه الاتفاقية تمثل إضافة استراتيجية لتمكين مشاريع التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة، موضحًا أن التعاون مع البنك الأول يعزّز التقدّم نحو تطوير نماذج عمرانية ذكية ومتقدمة. وأضاف م. العقل: "من خلال هذه الشراكة، نعيد صياغة مفهوم التطوير العمراني الحديث عبر دمج المعايير البيئية والرقمية ضمن منظومة شاملة، لبناء مدن أكثر كفاءة واستدامة. ونركّز على مستقبل عقاري تقوده البيانات والتقنيات المتقدمة وحلول الاستدامة الشاملة بما يعزّز جودة الحياة".