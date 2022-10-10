تنازل عن حق ونقل جثمان.. شاهد أمير عسير وسفير الإمارات وروابط دم البلدين

من جهته، رفع الشيخ نهيان آل نهيان، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- ولأمير منطقة عسير، على كرم الضيافة والاستقبال، لافتاً إلى أن هذه البادرة التي قدّمها كل من "العولقي" و"القحطاني"، تدل على متانة العلاقة بين البلدين وما تحويه من تآخٍ ومحبة.