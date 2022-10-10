تنازل عن حق ونقل جثمان.. شاهد أمير عسير وسفير الإمارات وروابط دم البلدين

استقبل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، في مكتبه بديوان الإمارة، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.
وتناول الاستقبال الحديث عن عمق العلاقة والصلة التاريخية بين القيادتين والبلدين، وشمل برنامج الاستقبال زيارة عدد من القطاعات التنموية بالمنطقة، منها هيئة تطوير عسير.
وكرّم الأمير تركي بن طلال، بحضور سفير دولة الإمارات في المجلس العام بديوان الإمارة، كلاً من: عبد الناصر العولقي، من الإمارات، الذي كان يعمل في فريق مهرجان أبها، حيث تنازل عن حقه تجاه أحد أهالي المنطقة بعد وقوع خلاف بينهما.
كما تمّ تكريم الموظف عبدالله القحطاني، أحد منسوبي إمارة عسير، لموقفه الإنساني خارج ساعات عمله، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائر إماراتي لذويه في الإمارات.
وأكّد أمير عسير، أن هذه المواقف الإنسانية ، تعكس الأخوة وروابط الدم والمصير المشترك بين البلدين، مثنياً على المكرّمين؛ لنبل فعلهما وقيمته الإنسانية.
من جهته، رفع الشيخ نهيان آل نهيان، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- ولأمير منطقة عسير، على كرم الضيافة والاستقبال، لافتاً إلى أن هذه البادرة التي قدّمها كل من "العولقي" و"القحطاني"، تدل على متانة العلاقة بين البلدين وما تحويه من تآخٍ ومحبة.