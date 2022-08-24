أمير تبوك: المملكة أصبحت محط أنظار العالم بفضل الرؤية الطموحة لولي العهد

نوّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بالدعم الكبير الذي تجده مشاريع رؤية المملكة 2030 التابعة لصندوق الاستثمارات العامة "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والإشراف والمتابعة المستمرة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال أمير المنطقة: نشاهد الآن هذا الحلم يتحقق على أرض الواقع من خلال الوتيرة المتسارعة التي تشهدها تلك المشاريع في أعمالها والتي تجسّدها النظرة المستقبلية والطموح الكبير والفكر القيادي لسمو سيدي ولي العهد وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف: هذه المشاريع سوف تسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم والرفاهية للمواطن، وكذلك تعزّز من مكانة المملكة التي أصبحت اليوم محط أنظار العالم، بفضل هذه الرؤية الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد.
وأشار إلى ما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص وظيفية واستثمارية وتدريبية لأبناء الوطن بشكل عام، وأبناء وبنات منطقة تبوك بشكلٍ خاص، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة تبوك، اليوم، بمكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر؛ ومسؤولي شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا.
واطلع خلال اللقاء على آخر المستجدات في مشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا)، كما شاهد عرضاً مرئياً عن سير العمل في تلك المشروعات ونسب الانجاز، مؤكداً دعم جميع أعمال الشركات المنفذة لمشاريع صندوق الاستثمارات العامة من قِبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير الإمكانات كافة لإنجاح أعمالهم.