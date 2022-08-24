أمير تبوك: المملكة أصبحت محط أنظار العالم بفضل الرؤية الطموحة لولي العهد

نوّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بالدعم الكبير الذي تجده مشاريع رؤية المملكة 2030 التابعة لصندوق الاستثمارات العامة "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والإشراف والمتابعة المستمرة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.