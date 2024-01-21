مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد تشكيل وبناء الوجه لثلاثينية بعد إصابتها بورم "الساركوما" النادر

مفيداً بأن الفريق الطبي بعد إطلاعهم ودراستهم لنتائج الفحوصات، قرروا التدخل الجراحي العاجل للمريضة، وذلك للحيلولة دون إصابتها بمزيد من المضاعفات، مفيداً بأن العملية استغرقت 12 ساعة متواصلة تحت التخدير الكامل، وتم فيها تحرير الورم من تشابكه مع العظام، وتحريك الفك العلوي من موضعه لحين استئصال الورم بالكامل ، ومن ثم إعادة تشكيل عظم الوجه وإرجاع الفك العلوي مع الحفاظ التام على العين. مضيفاً بأن المريضة نقلت بعد العملية إلى العناية المركزة (I.C.U) لمدة 3 أيام تحت المراقبة الحثيثة، وقد بينت المؤشرات الحيوية تحسن حالتها بشكل واضح ولله الحمد.