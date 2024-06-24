المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: شركات سياحية في بعض الدول غرَّرت بحاملي تأشيرات الزيارة وشجَّعتهم على مخالفة الأنظمة في الحج

وأشار إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة، تُسهّل الوصول للحجاج، والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب.. مؤكدًا أن عدم وجود التصريح كان تحديًا أمام الوصول للمخالفين، وعائقًا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.