هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: 8 محميات بيئية تستهدف تطوير السياحة ودعم المجتمع المحلي

قدَّم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية محمد الشعلان، نبذةً عن الإمكانات التي تتمتع بها المحمية، ورؤيتها في أن تكون محمية عالمية ووجهة فريدة للسياحة البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعية؛ لما تزخر به من طبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد، إلى جانب تطوير المعالم التاريخية الأثرية، والعديد من الفعاليات المتنوعة.