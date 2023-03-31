"البنك السعودي للاستثمار" يرعى حملة توزيع مليون وجبة "إفطار صائم" خلال رمضان

بإدارة وتنفيذ من المركز الوطني للمسؤولية والدراسات وبرعاية ودعم من البنك السعودي للاستثمار انطلقت حملة برنامج (إفطار صائم) التي تستهدف توزيع مليون وجبة إفطار عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات المهمة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك الحالي 1444هـ.
وينفذ البرنامج أكثر من 350 محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم لأداء البرنامج، خاصةً فيما يتعلق بأمور السلامة مع عمل جميع الاحترازات اللازمة.
يُذكر أن برنامج "إفطار صائم" شهد زيادة نوعية في الكميات التي يتم توزيعها في نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية، مما أسهم في ارتفاع التغطية الزمنية والجغرافية وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج.
وعبّر المركز الوطني عن تقديره للبنك السعودي للاستثمار لدعمه هذه المبادرة، ضمن برامجه في مجال المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يؤكد ريادته الدائمة في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في صالح المجتمع.