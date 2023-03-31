"البنك السعودي للاستثمار" يرعى حملة توزيع مليون وجبة "إفطار صائم" خلال رمضان

وعبّر المركز الوطني عن تقديره للبنك السعودي للاستثمار لدعمه هذه المبادرة، ضمن برامجه في مجال المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يؤكد ريادته الدائمة في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في صالح المجتمع.