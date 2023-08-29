"فلكية جدة": غدًا.. القمر العملاق الأزرق يزين سماء المملكة

يشار إلى أن القمر العملاق الأزرق لن يكون له تأثير ذو أهمية على الكوكب مثل البدور العملاقة التي سبقته، باستثناء على ظاهرتَي المدّ والجزر، وهو أمر طبيعي؛ ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبّب مدًّا وجزرًا واسع المدى، فالمدّ العالي يرتفع على نحو استثنائي ويحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرًا لأن القمر البدر سيكون قريبًا من نقطة الحضيض سوف يبرز المد في ظاهرة تسمّى المدّ العالي الحضيضي؛ نظرًا لأن الاختلاف الناتج عن القمر العملاق سيكون محدودًا فلن يكون هناك تأثير على توازن طاقة باطن الأرض؛ لأنه يحدث مدًّا وجزرًا كل يوم؛ لذلك لا يتوقّع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي، أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية، كما أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعّة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدًّا؛ لأن وجه القمر في نور الشمس بالكامل.