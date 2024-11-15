قصة نجاح ملهمة.."مريم" تحوّل غرفة بمنزل أسرتها لـ"مصنع صابون طبيعي"

حوّلت فتاة سعودية في العقد الثالث من العمر، غرفة في منزل أسرتها إلى مصنع مصغّر لصناعة "الصابون الطبيعي" في عملية شاقة تستغرق منها وقتاً طويلاً، وجهداً من العمل؛ إذ تبدأ من مرحلة تحضير الزيوت وتسخينها، وتحضير الأعشاب وتنقيتها وطحنها، مرورًا بمرحلة طبخ الصابون وخلطه، وانتهاءً بمرحلة التعبئة والتغليف.
وقالت البائعة "مريم الصغير"، المشاركة في معرض الأسر المنتجة بمهرجان "وادي السلف" بمدينة حائل: "بدأت مشروعي منذ نحو 3 أعوام حيث، أقوم بصناعة الصابون الطبيعي داخل المنزل، بعدما قمت بتجهيز مكان مخصص داخل البيت؛ هو بمثابة مصنع ومعمل مصغّر يحتوي على كافة أدوات التعقيم وأدوات الصناعة".
وأضافت: "جميع المواد المستخدمة طبيعية ونظيفة وذات جودة عالية ومن أبرزها: زيت الزيتون، والخروع واللوز الحلو، ونخالة الأرز، والأرجان، وجوز الهند".
وعن الوقت المستغرق لتجهيز المنتج؛ قالت: "إن عملية إنتاج الصابون الطبيعي عملية شاقة وتستغرق وقتاً وجهداً لطحن الأعشاب وتنقيتها من الشوائب، حيث إن المنتج الواحد يأخذ من الوقت في تجهيزه ما يقارب 6 ساعات".
وأكدت "الصغير" أنها تمكّنت من الحصول على تصريح من هيئة التراث والثقافة بعد ما شاهدوا طريقة صنعها للمنتجات بطريقة احترافية.
يُشار إلى أن مهرجان وادي السلف 2024 الذي انطلق في 7 ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، يشهد العديد من الفعاليات المتنوعة، ويقام بتنظيم من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.