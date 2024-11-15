قصة نجاح ملهمة.."مريم" تحوّل غرفة بمنزل أسرتها لـ"مصنع صابون طبيعي"

حوّلت فتاة سعودية في العقد الثالث من العمر، غرفة في منزل أسرتها إلى مصنع مصغّر لصناعة "الصابون الطبيعي" في عملية شاقة تستغرق منها وقتاً طويلاً، وجهداً من العمل؛ إذ تبدأ من مرحلة تحضير الزيوت وتسخينها، وتحضير الأعشاب وتنقيتها وطحنها، مرورًا بمرحلة طبخ الصابون وخلطه، وانتهاءً بمرحلة التعبئة والتغليف.