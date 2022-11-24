"مدير كلية الملك فهد الأمنية": المعلمون والمعلمات لهم أدوار عظيمة في بناء العقول

وصف مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج جهود المعلمين والمعلمات في الميدان بـ"الدور العظيم"، مثمنًا ما يقومون به والمتمثل في بناء العقول لأجيال المستقبل الذين هم عماد الأمة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الكلية وفدًا من مكتب التعليم بالروضة التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، برئاسة مدير المكتب سهم بن ضاوي الدعجاني، والمساعد للشؤون المدرسية مصلح بن محمد العصيمي، والمساعد للشؤون التعليمية بنين رشيد بن عبدالله البداح، والمساعد للشؤون التعليمية بنات نورة بنت محمد السحيباني، بحضور نائب مدير عام الكلية اللواء خالد بن سعد السرحاني والعقيد محمد السليم.
ورحّب مدير عام الكلية في بداية اللقاء بضيوفه الكرام، وتحدث عن الدور العظيم الذي يقوم به المعلم والمتمثل في بناء العقول لأجيال المستقبل الذين هم عماد الأمة مقدمًا شكره لمدير المكتب على هذه الزيارة، والتي ستخرج بنتائج جيدة بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب والطالبات في مدارس سكن الكلية بشكل خاص ومدارس المكتب بشكل عام.
وأوضح مدير مكتب التعليم بالروضة سهم الدعجاني الأدوار الكبيرة التي يقوم بها رجال الأمن في مملكتنا الغالية من جميع النواحي وبالذات في حفظ الأمن، مضيفًا أن الهدف من هذه الزيارة هو بحث أوجه التعاون مع قيادات الكلية بما يخدم أبناءنا الطلاب والطالبات.
وأضاف المساعد للشؤون التعليمية (بنين) رشيد البداح أن رغبة إدارة المكتب تتمثل في الاستفادة من المنشآت الموجودة في مدارس سكن الكلية؛ لتفعيل بعض الأنشطة الطلابية في مدارس البنين والبنات على حد سواء.
وقدّم المساعد للشؤون المدرسية مصلح العصيمي شكره لقيادة الكلية على الاهتمام المستمر بالمباني المدرسية وتجهيزها وتهيئة كل الظروف لنجاح العملية التعليمية.
من جهتها عبرت المساعد للشؤون التعليمية (بنات) نورة السحيباني عن رغبتها في الاستفادة من الكفاءات الأمنية الموجودة في الكلية لتقديم محاضرات توعوية للطلاب والطالبات في مجالات عدة منها (أضرار المخدرات، والأمن الفكري وغيرها من البرامج).
جدير بالذكر أن سكن الكلية يوجد فيه خمس مدارس؛ ثلاث منها للبنات واثنتان للبنين، ويقدر عدد الطلاب والطالبات فيها ما يقارب 1500 طالب وطالبة.
وفي ختام الزيارة، قدّم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية درع الكلية لقيادات مكتب التعليم بالروضة، مثمنًا لهم هذه الزيارة.