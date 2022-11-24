"مدير كلية الملك فهد الأمنية": المعلمون والمعلمات لهم أدوار عظيمة في بناء العقول

ورحّب مدير عام الكلية في بداية اللقاء بضيوفه الكرام، وتحدث عن الدور العظيم الذي يقوم به المعلم والمتمثل في بناء العقول لأجيال المستقبل الذين هم عماد الأمة مقدمًا شكره لمدير المكتب على هذه الزيارة، والتي ستخرج بنتائج جيدة بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلاب والطالبات في مدارس سكن الكلية بشكل خاص ومدارس المكتب بشكل عام.