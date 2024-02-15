الجناح السعودي بمعرض نيودلهي الدولي للكتاب يعرض لزواره 11 حرفة يدوية تراثية

وعرّفت "حنان الصحن"، في بداية الندوة، بالحرف اليدوية، التي تُعَد أنشطةً يقوم بها الحرفيون بالاستفادة من الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية، لاستخدامها في حياة الناس اليومية؛ حيث تناولت حرفة المشغولات النخيلية، التي تُصنَع من منتجات النخلة التي تحتل مكانة مهمة لدى السعوديين، وتنتج منها الخوصيات التي تُستخدم في الزينة والحقائب وحفظ الطعام، كما تناولت المشغولات النسيجية اليدوية، وتستخدم فيها الخيوط النباتية والحيوانية مثل حياكة السدو التي تستخدم نسيج صوف الأغنام، ويكثر هذا الفن عند أهل البادية الذين يحيكون بيوت الشعر ليسكنوها، والبشوت (المشالح)، والعقال.