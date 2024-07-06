الجنسية السعودية تُمنح لعلماء دين وحديث بارزين وأكاديميين بتخصصات نادرة.. تعرّف عليهم

ومن بين الأكاديميين البارزين الذين تم منحهم الجنسية السعودية الكندي أمد أبدور رحمان، وهو حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير من جامعة أوتاوا في تخصص الهندسة الكهربائية والحاسوب، ويعد من بين أفضل 2% باحثين في العالم في عام 2021م في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، كما أنه مصنف من (Thompson Reuters ISI Web of Science) من أفضل 40 باحثًا استشهد في أبحاثه في المملكة لعام 2020م، وأيضًا زميل باحث خارجي في الكلية الملكية بلندن، وحاصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكية (USPTO)، ولديه 28 طلب براءة اختراع تحت المراجعة لمكتب البراءات الأمريكي، ونفذ مشاريع بحثية مدعومة ومنتجات تقنية لقطاع الحج والقطاع الصحي والمدن الذكية لهيئة تطوير المدينة، وأسس أكثر من 25 تعاونًا دوليًّا مع أعرق الجامعات العالمية والشهيرة، وسلّم 15 منتجًا من منتجات الرعاية الصحية المتعلقة بالإعاقة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وإنترنت الأشياء الطبي، وقاد تطوير أول برنامج دراسيّ معتمد لبكالوريوس الأمن السيبراني والحوسبة الجنائية على مستوى المملكة العربية السعودية، وساهم في تأسيس خمس شركات ناشئة في مجال التقنيات المتقدمة في المملكة.