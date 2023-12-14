انخفاض في درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة الأيام القادمة

تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن تميل درجات الحرارة للانخفاض في غالبية مناطق المملكة السعودية الأيام القادمة؛ وذلك نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًّا مندفعة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
ويتوقع -بمشيئة الله- أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الخميس في مناطق: (حائل، والقصيم، والشرقية، والرياض) وتتراوح الصغرى فجرًا بحدود (5- 12) درجة مئوية في غالبية المناطق مع أجواء باردة؛ في حين تكون الأجواء باردة نسبيًّا نهارًا في المناطق الشمالية وصولًا لمنطقة حائل ولطيفًا في باقي المناطق.
وتواصل درجات الحرارة انخفاضها يوم الجمعة على منطقتي الرياض والشرقية، ويكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا وباردًا نسبيًّا في ساعات الليل بإذن الله.