انخفاض في درجات الحرارة في مناطق عدة من المملكة الأيام القادمة

ويتوقع -بمشيئة الله- أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الخميس في مناطق: (حائل، والقصيم، والشرقية، والرياض) وتتراوح الصغرى فجرًا بحدود (5- 12) درجة مئوية في غالبية المناطق مع أجواء باردة؛ في حين تكون الأجواء باردة نسبيًّا نهارًا في المناطق الشمالية وصولًا لمنطقة حائل ولطيفًا في باقي المناطق.