هيئة الاتصالات تصدر تقرير أسماء النطاقات السعودية بنمو نسبة التسجيل إلى 40%

وتضمن التقرير نبذة عن أسماء النطاقات العالمية، حيث كشف عن وصول عدد النطاقات المسجلة عالميًا إلى أكثر من 359 مليونًا حتى نهاية عام 2023م، وبنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت الحصص السوقية لوكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية المرخصين نسبة النمو السنوي 11%، التي تعادل 3 أضعاف معدل النمو الدولي، مستعرضًا الخدمات المقدمة منهم للعملاء، التي يعد من أبرزها إمكانية نقل النطاق من وكيل لآخر، وخدمة استعادة النطاق في حال انتهاء فترة التسجيل دون التجديد خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، كما كشف عن بلوغ نسبة تجديد النطاقات 84% في عام 2023م، بمعدل أعلى من المعدل العالمي.