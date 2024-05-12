هيئة الاتصالات تصدر تقرير أسماء النطاقات السعودية بنمو نسبة التسجيل إلى 40%

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة الثانية من تقرير أسماء النطاقات السعودية 2024م، بهدف إبراز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال، ورفع مستوى الوعي بأهمية اسم النطاق السعودي ومميزاته، وأدوار وكلاء التسجيل المرخصين.
وأوضح التقرير تسجيل أكثر من 17 ألف نطاق جديد في عام 2023م، بنسبة نمو بلغت 40%، التي تعادل 3 أضعاف نسبة نمو التسجيل الجديد لعام 2022.
ويتناول التقرير رحلة التحول في نموذج تقديم أسماء النطاقات السعودية، والذي انتقل من نموذج التسجيل المباشر من خلال الهيئة إلى نموذج وكلاء التسجيل والذي يعد أحد الممارسات الدولية في سوق أسماء النطاقات، وقد تطلب هذا التحول فترة انتقالية تتيح للمسجلين الفرصة الكافية لنقل إدارة أسماء النطاقات الخاصة بهم إلى وكلاء التسجيل دون أي تأثير سلبي على خدماتهم.
وتضمن التقرير نبذة عن أسماء النطاقات العالمية، حيث كشف عن وصول عدد النطاقات المسجلة عالميًا إلى أكثر من 359 مليونًا حتى نهاية عام 2023م، وبنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت الحصص السوقية لوكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية المرخصين نسبة النمو السنوي 11%، التي تعادل 3 أضعاف معدل النمو الدولي، مستعرضًا الخدمات المقدمة منهم للعملاء، التي يعد من أبرزها إمكانية نقل النطاق من وكيل لآخر، وخدمة استعادة النطاق في حال انتهاء فترة التسجيل دون التجديد خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، كما كشف عن بلوغ نسبة تجديد النطاقات 84% في عام 2023م، بمعدل أعلى من المعدل العالمي.
وأوضحت الهيئة أن خدمة أسماء النطاقات السعودية تتميز ببنية تحتية موثوقة توفر أكثر من 150 نسخة من الخوادم الموزعة التي تعد من الأكبر في العالم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بينما ارتفع معدل العمليات الشهرية على نظام التسجيل المركزي بنسبة 75% مقارنة بعام 2022، حيث توفر الهيئة الدعم الكامل للمسجلين ووكلاء التسجيل لضمان جودة الخدمات المقدمة، كما كشف التقرير عن قائمة أعلى النطاقات السعودية زيارة في المملكة خلال العام 2023م.
وبيّنت الهيئة أن خدمة أسماء النطاقات السعودية تستهدف القطاعين العام والخاص بجانب استهدافها الأفراد، مجددة دعوتها للراغبين في تسجيل أسماء النطاقات السعودية الخاصة بهم من خلال وكلاء التسجيل المرخصين لديها، للاستفادة من الخدمات والمميزات التي تقدمها، فيما يمكن للجهات الحكومية تسجيل النطاقات الخاصة بها لدى هيئة الحكومة الرقمية، وذلك عبر الدخول إلى الرابط .