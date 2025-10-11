تطبيق "توكلنا" .. أحد الشواهد الوطنية المعززة للتحول الرقمي والانتقال لعصر المدن الذكية

ويعمل تطبيق "توكلنا" على تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية في المملكة من خلال تبسيط إجراءات الحُصول عليها من أي مكان وفي أي وقت عبر تطبيق آمن وموثوق يقلل من التعاملات الورقية، ويرقمن الخدمات بما يضمن تخفيف الزحام في الحصول عليها عبر الحضور لمقر المنشأة، مع تعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع القطاعين العام والخاص على إضافة خدماتهم في التطبيق ليكتمل عقد رقمنة الخدمات الحكومية والخاصة بالمملكة، ونحقق أعلى مستويات جودة الحياة في بلادنا مع رفع اسمها في المؤشرات العالمية بهذا المجال.