أمير الرياض يطّلع على الخطة الاستراتيجية للهيئة السعودية للمقاولين

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه، اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة.