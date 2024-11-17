أمير الرياض يطّلع على الخطة الاستراتيجية للهيئة السعودية للمقاولين

اطّلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة السعودية للمقاولين.
جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه، اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
واستمع أمير الرياض إلى شرح موجز حول الخطة الاستراتيجية الوطنية للهيئة وتصوراتها وما تم التوصل إليه من نتائج تصبّ في مصلحة قطاع المقاولات بالمملكة.
كما اطّلع الأمير فيصل بن بندر على جهود الهيئة في تطوير قطاع المقاولات بالمملكة، ورفع مستوى العاملين في المهنة، والوقوف على العوامل والتحديات التي تواجه منظومة القطاع بالمملكة.