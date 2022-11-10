"سلمان" و"الرياض".. حكاية عاصمة وطن وتنمية زاهرة ومستقبل مشرق

وزاد "الشمراني": "لقد شاهدته - حفظه الله- وهو يجلس خلف مكتبه الذي أدار منه الرياض لخمسين عامًا، منذ كان عمره تسع عشرة سنة أميرًا للرياض عام 1374هـ، وقد حولها من بلدة متوسطة الحجم يسكنها نحو 200 ألف نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نموًا في العالم العربي اليوم".