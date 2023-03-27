"مُخبّبون" يتلقّفون المشكلات الأسرية على المنصات الاجتماعية تحت غطاء "الناصح الأمين"!

مواهب وسُمْ!

الاختصاصي الاجتماعي "صالح هليّل" تحدّث عن هذه الظاهرة المخيفة، وقال لـ"سبق": "تترتّب الخلافات في أيّ علاقة مهما اختلفت تسميتها فتنشأ العوائق والمشكلات التي من شأنها أن تنهي عمر تلك العلاقات، أو يمكن أن تزيد من عمرها وبقائها، بل ومن الممكن أن تمتن روابطها أكثر، لكن لا يُمكن أن ننكر أنّ "التخبيب" هو أن يمد طرفٌ ثالث يده بين اثنين، ويأتي بمواهبه جميعها ليدسّ السم بينهم، وصولاً إلى فشل سحيق، محمّلاً بالعواقب الوخيمة، ويشكّل في ظل التواصل السريع سببًا مدمّرًا للعلاقات، وعلى وجه الخصوص بين الأزواج وفقًا لمتطلّبات تلك العلاقة بشكل خاص".