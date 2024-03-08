مختص لـ"سبق": لا حاجة للهلع من تحذير منظمة الصحة العالمية بشأن مرض "الببغائية"

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من مرض الببغائية، وهو عدوى بكتيرية تُعرف أيضاً باسم حمى الببغاء، أثر على الأشخاص الذين يعيشون في العديد من الدول الأوروبية، وقد لوحظ ظهور المرض في البداية في عام 2023 واستمر حتى بداية هذا العام. وتم الإبلاغ عن وفاة خمسة أشخاص.