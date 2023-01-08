"التعليم" تدعو للمشاركة في استطلاع حول طباعة الكتب الدراسية للسنة القادمة

ويشمل الاستطلاع طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وأولياء الأمور من خلال منصة مدرستي بالدخول إلى استبانة تطبيق الكتب الرقمية والتعبير عن رأي المستفيدين حول تطبيق الكتب الرقمية بوضع الإجابة ( أوافق بشدة، أوافق، محايد، أرفض، أرفض بشدة ) أمام الفقرات الموجهة ( 11 ) فقرة لكل فئة.