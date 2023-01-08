"التعليم" تدعو للمشاركة في استطلاع حول طباعة الكتب الدراسية للسنة القادمة

دعت وزارة التعليم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للمشاركة في استطلاع حول طباعة الكتب الدراسية للسنة القادمة 1445 هجرية.
ويشمل الاستطلاع طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وأولياء الأمور من خلال منصة مدرستي بالدخول إلى استبانة تطبيق الكتب الرقمية والتعبير عن رأي المستفيدين حول تطبيق الكتب الرقمية بوضع الإجابة ( أوافق بشدة، أوافق، محايد، أرفض، أرفض بشدة ) أمام الفقرات الموجهة ( 11 ) فقرة لكل فئة.
وعلى سبيل المثال جاءت فقرات الاستبانة الموجهة إلى أولياء الأمور كالتالي:
1. يؤدي استخدام الكتب الرقمية إلى سهولة مساعدة الأبناء في عملية التعلم.
2. يساعد استخدام الكتب الرقمية على تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة.
3. يؤدي استخدام الكتب الرقمية إلى التخلص من مشكلة اهتراء الكتب الورقية.
4. يؤدي استخدام الكتب الرقمية إلى بعض المشاكل الصحية (آلام الرقبة، التأثير على النظر،........).
5. يتطلب استخدام الكتب الرقمية وجود أجهزة محمولة غير متاحة لهم حالياً.
6. يساعد استخدام الكتب الرقمية على تنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة.
7. إضافة العناصر التفاعلية (مقاطع الفيديو التعليمية، قراءة النصوص، إجراء الاختبارات،....) يجعل الكتب الرقمية بديلاً أكثر فاعلية للكتب الورقية.
8. يُعتبر استخدام الكتب الرقمية حلاً لمشكلة تأخر تسليم الكتب للطلاب في بدء العام الدراسي.
9. أؤيد استخدام الكتب الرقمية في تعليم وتعلم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.
10. أؤيد استخدام الكتب الرقمية في تعليم وتعلم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة.
11. أؤيد استخدام الكتب الرقمية في تعليم وتعلم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.