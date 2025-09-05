"الزهراني": الخلايا الجذعية أمل واعد لمرضى السكري.. والميدان لا يزال بحثيًا

أكد استشاري الغدد الصماء والهرمونات بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، البروفيسور علي الزهراني، أن الخلايا الجذعية تحمل آمالًا كبرى لمرضى السكري، رغم أن المجال لا يزال في مراحله الأولى من التجارب والبحوث السريرية.
وأوضح الزهراني، خلال مشاركته في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة "SaudiEndo 2025"، والمقام حاليًا في فندق المريديان بمدينة الخبر، أن بعض التجارب على خلايا بنكرياس مأخوذة من متوفين أظهرت نتائج مشجعة، لكنها ما زالت تُطبق في نطاق بحثي محدود.
وأشار إلى أن زراعة الخلايا الجذعية من المريض نفسه أو من مصادر أخرى، لا تزال في طور التجربة، متوقعًا أن يشهد هذا المجال تطورًا ملحوظًا خلال السنوات أو العقود المقبلة، قد يغيّر جذريًا من طرق علاج السكري.
وفي جانب آخر، بيّن الزهراني أن الدراسات تُظهر ارتباطًا طفيفًا بين السمنة والسكري وبعض الأورام السرطانية، مؤكدًا أن الفرق في احتمالات الإصابة ليس كبيرًا، ولا يدعو للقلق المفرط.
وشدد على أن الوقاية الحقيقية تكمن في تبني نمط حياة صحي، يشمل الحفاظ على الوزن المثالي، والتحكم في مستوى السكر، والابتعاد عن التدخين، إلى جانب النشاط البدني المنتظم.