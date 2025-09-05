"الزهراني": الخلايا الجذعية أمل واعد لمرضى السكري.. والميدان لا يزال بحثيًا

وأشار إلى أن زراعة الخلايا الجذعية من المريض نفسه أو من مصادر أخرى، لا تزال في طور التجربة، متوقعًا أن يشهد هذا المجال تطورًا ملحوظًا خلال السنوات أو العقود المقبلة، قد يغيّر جذريًا من طرق علاج السكري.