"صحة الطائف" تفتتح مشروع قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ميسان العام

افتتح محافظ ميسان محمد عبدالرحمن آل شيبان ومدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني صباح اليوم مشروع قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ميسان العام والذي تم توسعته وتطويره.
وأشار الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان إلى أنه تم رفع السعة السريرية للقسم إلى 21 سريرًا، حيث كان 7 أسرّة سابقًا.
وأضاف الحميدان أن قسم الطوارئ يحتوي على عيادتي فرز وعيادة تنفسية وقسم خاص للإصابات والحوادث وغرفة للتخدير الواعي وغرفة للإنعاش القلبي الرئوي وغرفة عزل وصيدلية بالإضافة إلى أشعة مقطعية.
وأكد أن هذه التوسعة لقسم الطوارئ ستسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل مما كانت عليه.