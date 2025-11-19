"مسك" تُطلق النسخة التاسعة من منتدى مسك العالمي 2025 بشعار "بإبداع الشباب"

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" اليوم، أعمال النسخة التاسعة من منتدى مسك العالمي 2025، تحت شعار "بإبداع الشباب"، وذلك في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بالعاصمة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي، وعدد من الضيوف من مختلف دول العالم.
وشهد حفل الافتتاح عرضًا موسيقيًا قدمته أوركسترا مدارس الرياض، بمشاركة نخبة من الطلبة، عبّروا من خلاله عن ما تشهده المملكة من تمكين للشباب والفتيات، وإبراز قدرات الشباب السعودي على الصعيد العالمي، في إطار رؤية المملكة 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك، الدكتور بدر البدر، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، أن النسخة التاسعة تسلّط الضوء على دور الشباب في الإبداع والتعاون، باعتبارهما محركين رئيسيين لمستقبل مستدام يصنعه جيل اليوم بروح الابتكار والعمل المشترك.
وأشار إلى أن أدوات الإبداع تغيّرت عبر التاريخ، لكن يبقى العنصر الثابت هو مخيلة الإنسان، مضيفًا أن المنتدى يسعى إلى تمكين الشباب وإبراز القدوات وربطهم بالعالم، مؤكّدًا أن قصص النجاح لا تقتصر على الأفراد بل تمتد لتشمل المبادرات التي تُلهم المجتمعات وتُحدث تغييرًا فعليًا.
وأضاف الدكتور البدر أن نسخة 2025 من المنتدى تقدم تجارب ثرية لفضاءات تُصنع فيها الخبرة وتضاء فيها الأفكار، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين بلغ 30 ألف مشارك و300 متحدث من 80 دولة، إضافة إلى أكثر من 150 ورشة وجلسة حوارية، ما يعكس رغبة الشباب في صناعة الأثر.
ويضع المنتدى هذا العام الجيل الجديد في قلب المشهد، عبر مساحات تفاعلية وبرنامج حافل بالجلسات وورش العمل والتجارب التشاركية، قام على تصميمه وتنفيذه شباب وفتيات المملكة، مركّزًا على تحويل أفكارهم إلى مبادرات واقعية وحلول مبتكرة ذات أثر مستدام.