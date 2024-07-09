عنيزة.. "أمانة القصيم" تغلق 17 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية

نفّذت أمانة منطقة القصيم؛ ممثلة ببلدية محافظة عنيزة، 4293 جولة رقابية على المنشآت التجارية كافة خلال شهر يونيو لعام 2024م؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، وأسفرت عن إغلاق 17 منشأة وإنذار 495 أخرى، ورصد 760 مخالفة.
وتنوّعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة، وتداول المواد الغذائية بشكل غير صحيح، ومخالفتها الاشتراطات الصحية، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وباشرت الفرق الميدانية 43 بلاغاً يتعلق بمجال سكن العمالة، والبائعين الجائلين، ومنشآت تجارية، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على تعزيز ورفع مستوى الامتثال وجودة الخدمات المقدمة، إضافة الى جهود البلدية في أعمال معالجة التشوّه البصري برفع عديدٍ من السيارات التالفة والمتعطلة في الأحياء والشوارع، مؤكدةً استمرار أعمالها في تحسين المشهد الحضري لتحسين جودة الحياة.