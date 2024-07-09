عنيزة.. "أمانة القصيم" تغلق 17 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية

وباشرت الفرق الميدانية 43 بلاغاً يتعلق بمجال سكن العمالة، والبائعين الجائلين، ومنشآت تجارية، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على تعزيز ورفع مستوى الامتثال وجودة الخدمات المقدمة، إضافة الى جهود البلدية في أعمال معالجة التشوّه البصري برفع عديدٍ من السيارات التالفة والمتعطلة في الأحياء والشوارع، مؤكدةً استمرار أعمالها في تحسين المشهد الحضري لتحسين جودة الحياة.