محافظ هيئة الحكومة الرقمية: نماذج التحول الرقمي أسهمت في تقليص 1.8 مليون موعد وخفض استهلاك الطاقة في 76 ألف مرفق

كشف محافظ هيئة الحكومة الرقمية، خلال أعمال ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الرابعة، الذي يُعقد في الرياض، عن نماذج تطبيقات ناجحة أسهمت في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحقيق وفورات ملموسة على مستوى الأداء والتكلفة.
وأوضح المحافظ أن التحول الرقمي مكّن من الاستغناء عن أكثر من 1.8 مليون موعد كانت مخصصة لإصدار وتجديد الهوية الوطنية، وذلك بفضل اعتماد حلول رقمية متقدمة ساهمت في تسهيل الإجراءات وتقليص الزمن المستغرق للخدمة.
كما أشار إلى أن التحول الرقمي ساهم في تسريع عمليات استقبال وفحص المرشحين للوظائف، حيث انخفضت المدة من أسابيع إلى 3 أيام فقط، في خطوة تعكس التكامل بين الأنظمة الرقمية واحتياجات سوق العمل.
وفي قطاع الطاقة، بيّن المحافظ أن استخدام التقنيات الذكية أدى إلى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30% في أكثر من 76 ألف مرفق حكومي، ما يعكس الأثر البيئي والاقتصادي الإيجابي للتحول الرقمي في إدارة الموارد.