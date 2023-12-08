"كم كانت فرحتي عظيمة!".. سعوديات يبلورن تأثير استضافة "إكسبو 2030": هذه هي المملكة

تحدثت مجموعة من السيدات عن الأثر المتوقع لاستضافة المملكة لإكسبو 2030، متوقعات انعكاس هذا الحدث على مكانة المملكة عالميًّا، لتبرز قيمها الثقافية وقوتها الاقتصادية مع الخطط الطموحة التي تنفذها الدولة منذ سنوات، في إطار رؤيتها الوطنية التي شملت كل مناحي الحياة.