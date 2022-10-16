أمير القصيم: الخطاب الملكي يؤكد المكانة العالية والرفيعة للسعودية بين دول العالم

ولفت الانتباه إلى أن الخطاب الملكي الكريم بيَّن حرص القيادة الحكيمة على دعم الخطط والبرامج التي تسهم في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية، وحصول المواطنين والمواطنات على خدمة ورعاية صحية متميزتَيْن، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

وأضاف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بأن الخطاب الملكي الكريم أكد دور السعودية من خلال علاقاتها الثنائية مع المنظمات والمجموعات الدولية التي تعمل على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات في العالم، وصولاً إلى عالم أكثر سلمية وعدالة، وتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ ولاة أمر بلادنا، ويزيدهم توفيقًا وسدادًا، وأن يديم على السعودية نعمة الأمن والرخاء والنماء والاستقرار.