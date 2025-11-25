ملهمة العقارية وصكوك المالية توقّعان شراكة استراتيجية لطرح 7 مساهمات عقارية تتجاوز 670 مليون ريال لدعم المعروض العقاري وتوسيع الخيارات الاستثمارية

أبرمت شركة ملهمة العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة صكوك المالية، وذلك لطرح 7 مساهمات عقارية نوعية بقيمة إجمالية تتجاوز 670 مليون ريال سعودي.
تأتي هذه الاتفاقية الكبرى في إطار التزام الشركتين بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة المعروض العقاري وتنويع الخيارات السكنية والاستثمارية. وتهدف المساهمات الجديدة إلى ضخ عدد كبير من الوحدات العقارية ذات الجودة العالية، بما يسهم بشكل مباشر في تلبية الطلب المتنامي ويسرّع من وتيرة التنمية العمرانية، ويسهم في زيادة المعروض العقارية.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ عبدالمجيد الشبل، نائب مدير إدارة الأصول والاستثمار في شركة ملهمة العقارية، قائلاً: "تُعد هذه الاتفاقية تأكيداً على ثقتنا الكبيرة في قوة السوق العقاري السعودي، وتمكّننا من تسريع تنفيذ 7 مشاريع ضخمة تفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة، وتُعزز من قدرتنا على توفير منتجات عقارية مبتكرة."
من جانبه، أشار ممثل شركة صكوك المالية إلى أن: "هذه المساهمات العقارية ستُقدم نماذج استثمارية جاذبة، وتعمل على توسيع آفاق الاستثمار العقاري، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص عالية القيمة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة ملهمة العقارية تستند إلى سجل حافل من الإنجازات، وتعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والامتثال؛ حيث إنها الشركة الأولى الحاصلة على جميع تراخيص الهيئة العامة للعقار. وتتميز الشركة بنهجها الشمولي في قطاعات التطوير العقاري المتعددة، مقدّمةً منظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات العقارية؛ لتلبية تطلعات السوق العقاري؛ كأحد أبرز الشركات العقارية في مسيرة التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية.