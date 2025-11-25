ملهمة العقارية وصكوك المالية توقّعان شراكة استراتيجية لطرح 7 مساهمات عقارية تتجاوز 670 مليون ريال لدعم المعروض العقاري وتوسيع الخيارات الاستثمارية

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ عبدالمجيد الشبل، نائب مدير إدارة الأصول والاستثمار في شركة ملهمة العقارية، قائلاً: "تُعد هذه الاتفاقية تأكيداً على ثقتنا الكبيرة في قوة السوق العقاري السعودي، وتمكّننا من تسريع تنفيذ 7 مشاريع ضخمة تفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة، وتُعزز من قدرتنا على توفير منتجات عقارية مبتكرة."