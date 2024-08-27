مشاريع الأنسنة في مكة تشكّل حِراكًا تنمويًا لتعزيز الاستدامة الترفيهية وجودة الحياة

كما نفّذت الأمانة مؤخرًا عددًا من المشروعات التنموية مع شركاتٍ وطنيِّةٍ متخصصةٍ؛ في إطار جهودها للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتحسين المرافقِ العامَّة بمكة المكرمة، ومنها مشروع أعمال تحسين المشهد الحضري في شارع المسيال المرتبط بساحات المسجد الحرام الجنوبية، حيث تم تطويره بإبدال أرضياته بأرضيات من الجرانيت الصناعي العاكس للحرارة، وتركيب أعمدة إنارة ذكية وكاميرات مراقبة، ومقاعد جلوس وأحواض زراعية وغيرها، وكذلك مشروع إعادة تأهيل وتطوير حديقة المسفلة التي تحتل مساحة كبيرة تقدر بأكثر من 35.000م2، حيث أضافت عناصر ولمسات جمالية جديدة، وبما يتلاءم مع احتياجات ورغبات المواطنين والمقيمين، من خلال المشروع الذي يهدف إلى تحسين وتجميل الحديقة؛ لكونها مجاورة للمسجد الحرام ويقصدها الزوار والحجاج والمعتمرون، ولتأخذ بعدًا جماليًا آخر تشكله مسطحات خضراء وعناصر جمالية.