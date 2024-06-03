لتفادي انخفاض الإنتاجية.. "الإرشاد الزراعي" ينصح بمتابعة حالة الطقس لتحديد أنسب مواعيد زراعة المحاصيل

وقال الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه نظراً للتغيرات المناخية وتقلبات الطقس الحادّة في السنوات الأخيرة سواء هطول الأمطار الغزيرة أو موجات الحرارة المرتفعة جداً أو المنخفضة جداً وتأثر المحاصيل الزراعية سلباً سواء الإنتاجية أو الجودة، لذا من الضروري متابعة حالة الطقس لإعادة وتغيير مواعيد الزراعة في مناطق المملكة المختلفة توافقاً مع المتغيرات المناخية الحادثة، وتجنباً لانخفاض الإنتاجية والجودة نتيجة التعرُّض لموجات طقس حادّة في فترات نمو حرجة للمحاصيل.