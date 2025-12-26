شراكة تطويرية تستحوذ على أرض استراتيجية بأبحر الجنوبية لمشروع مثالي للسكن والاستثمار

استحوذ تحالف شركات مجموعة المهندس صلاح الزغيبي وشركة راوز للاستثمار وشركة روابط العقارية، على قطعة أرض جديدة في منطقة "أبحر الجنوبية"، في خطوة تتماشى مع حركة التطور العقاري المتسارع في عروس البحر الأحمر.
وتتميز الأرض إلى جانب موقعها الاستراتيجي، بمساحة تزيد عن 2,500 متر مربع، وبإطلالة مباشرة وفريدة على "شرم أبحر"، مما يجعلها واحدة من أبرز المواقع الحيوية في المنطقة.
وتعكس هذه الصفقة الطموح الكبير الذي يتميز به تحالف مجموعة المهندس صلاح الزغيبي وشركة راوز للاستثمار مع روابط العقارية، في ضوء ما يجمعه من خبرات هندسية عريقة ورؤى تطويرية مبتكرة.
ويهدف هذا التحالف إلى تقديم نموذج سكني "نوعي" يتجاوز المفهوم التقليدي للبناء، ليسهم بشكل فاعل في تطوير المشهد العقاري بمدينة جدة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتطوير البيئة السكنية.
ويمثل هذا المشروع بداية لسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى خلق مجتمعات سكنية تتكامل فيها العناصر الجمالية مع الحلول الذكية، مستفيدة من الإمكانات والبنية التحتية التي توفرها منطقة أبحر الجنوبية.
وتتميز أرض المشروع، إلى جانب مساحتها الممتدة وإطلالتها المباشرة على الشرم، بموقعها على شارعين رئيسيين، وبجوار حديقة عامة، ترتبط بأهم الوجهات الحيوية والترفيهية في مدينة جدة، مما يجعل المشروع وجهة مثالية للسكن والاستثمار، إذ تبعد دقائق فقط للوصول إلى "ملعب الجوهرة"، ووجهة "سيفن جدة" الترفيهية, و"مجمع الملك عبدالله الطبي", و"ذا فيلج مول"، أحد أبرز مراكز التسوق الحديثة.
ويلتزم المشروع الجديد بأعلى معايير الجودة، ويساهم بفعالية في رفع تنافسية القطاع العقاري في مدينة جدة، من خلال تطوير مشاريع سكنية تمثل استثماراً آمناً ووجهاً عمرانياً مشرفا، علمًا بأن كافة إجراءات هذا الاستحواذ والتحالف تحت إشراف قانوني متكامل من مكتب المحامي عمرو الرافعي للاستشارات الشرعية والقانونية، لضمان أعلى معايير الحوكمة والامتثال القانوني في جميع مراحل المشروع.