شراكة تطويرية تستحوذ على أرض استراتيجية بأبحر الجنوبية لمشروع مثالي للسكن والاستثمار

وتتميز أرض المشروع، إلى جانب مساحتها الممتدة وإطلالتها المباشرة على الشرم، بموقعها على شارعين رئيسيين، وبجوار حديقة عامة، ترتبط بأهم الوجهات الحيوية والترفيهية في مدينة جدة، مما يجعل المشروع وجهة مثالية للسكن والاستثمار، إذ تبعد دقائق فقط للوصول إلى "ملعب الجوهرة"، ووجهة "سيفن جدة" الترفيهية, و"مجمع الملك عبدالله الطبي", و"ذا فيلج مول"، أحد أبرز مراكز التسوق الحديثة.