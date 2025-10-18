موسم الدرعية 26/25 ينطلق تحت شعار "عزّك وملفاك"

جاء الإعلان خلال اللقاء الإعلامي الذي أُقيم اليوم في الدرعية، وشهد إطلاق هوية الموسم الجديدة التي تجمع بين التاريخ والثقافة والفنون والابتكار، من خلال فعاليات تنطلق في الأول من نوفمبر 2025م، مستقبلةً العالم بروح الضيافة السعودية المتجذرة.