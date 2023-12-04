أمير منطقة تبوك يدشن مبادرة "ارتقاء" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، مبادرة "ارتقاء"، وهي إحدى مبادرات (أنتم منا ونحن معكم) التابعة لمركز المبادرات التنموية بإمارة المنطقة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة، والتي تُعنى بتدريب وتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والحسية وتمكينهم لمواجهة متطلبات سوق العمل بالمهارات اللازمة وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة .