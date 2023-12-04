أمير منطقة تبوك يدشن مبادرة "ارتقاء" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، مبادرة "ارتقاء"، وهي إحدى مبادرات (أنتم منا ونحن معكم) التابعة لمركز المبادرات التنموية بإمارة المنطقة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة، والتي تُعنى بتدريب وتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والحسية وتمكينهم لمواجهة متطلبات سوق العمل بالمهارات اللازمة وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة .
جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي وعددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة
واستمع إلى شرح عن المبادرة والتي تهدف إلى حصولهم على شهادات الدبلوم وعلى دعم المشاريع الفردية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى سعيها نحو إيجاد وظائف للخريجين لإلحاقهم بسوق العمل بالتعاون مع الجهات الداعمة للمبادرة.
ونوه أمير تبوك بالدعم اللامحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –،
من جانبه أعرب منيف الحربي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المستمر والمتواصل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة والحرص على توفير حياة كريمة وآمنة لهم تحقق احتياجاتهم وتلبي مطالبهم، وتمكنهم ليكونوا فاعلين بالمجتمع.