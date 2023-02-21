يوم التأسيس.. "الثقافة" تدشّن فعالية "المجلس" في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض

ويحتضن مقرّ المكتبة بالتزامن مع المجلس؛ معرض "يوم التأسيس" الذي تقدّم فيه الوزارة محتوى معرفيًّا غنيًّا عن يوم التأسيس، عبر أربعة أقسام؛ يأتي الأول منها بعنوان "فنان من بلدي"، وهو معرض جداري يستعرض لوحات فنية مرتبطة بالدولة السعودية، وثقافتها، وتاريخها العريق، بالتعاون مع رسامين محليين، والثاني "ألحان من بلدي"، يتضمّن معزوفة من الألحان الموسيقية السعودية، أما الثالث "فنون الخط" فيجسّد جمال الخط العربي بالرموز الأصيلة من شعار يوم التأسيس، فيما يستعرض قسم "تاريخنا بعيوننا" كلمات الملوك وولي العهد عن يوم التأسيس، إضافةً إلى عرض مجموعة من الصور التاريخية.