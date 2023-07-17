"لتبقى": الصيانة الدورية لجهاز التكييف تضمن أفضل أداء بأقل طاقة
شددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، على أهمية صيانة أجهزة التكييف بشكل منتظم، وألمحت إلى أن أعمال الصيانة الدورية تضمن أفضل أداء للجهاز، بأقل كمية طاقة مستهلكة.
ويُعتبر جهاز التكييف من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، سواء في المنازل أو المكاتب الإدارية.
وأكدت الحملة أهمية اتباع الإرشادات الخاصة باستخدام أجهزة التكييف وصيانته.
وأشارت إلى أن جهاز التكييف يحتاج إلى صيانة دورية منتظمة؛ بحسب إرشادات الجهة المصنّعة، و"يفضل تنظيف الوحدة الخارجية مرة كل سنة، مع تنظيف الفلاتر مرة كل أسبوعين، بجانب الصيانة الدورية للجهاز نفسه"؛ مؤكدة أن المحافظة على تنظيف الوحدة الخارجية والفلاتر يضمن الحصول على أفضل أداء للجهاز، كما يضمن طول العمر الافتراضي".
ودعت "لتبقى" عند شراء أجهزة تكييف، إلى اختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر بحسب بطاقة كفاءة الطاقة؛ مشيرة إلى أن الأسواق السعودية مليئة بشتى الأنواع التي تحتاج إلى الإلمام بمواصفاتها الفنية، ومن ثم اختيار الأفضل منها، كما دعت إلى مراعاة اختيار حجم جهاز التكييف مع مساحة الغرفة، وضرورة إحكام إغلاق الغرفة جيدًا عند تشغيل جهاز التكييف، والتأكد من عدم تسريب الهواء في النوافذ؛ مؤكدة أهمية ضبط درجة حرارة التكييف عند الدرجة المتوسطة، لضمان عدم إهدار الطاقة.