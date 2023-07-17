"لتبقى": الصيانة الدورية لجهاز التكييف تضمن أفضل أداء بأقل طاقة

ودعت "لتبقى" عند شراء أجهزة تكييف، إلى اختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر بحسب بطاقة كفاءة الطاقة؛ مشيرة إلى أن الأسواق السعودية مليئة بشتى الأنواع التي تحتاج إلى الإلمام بمواصفاتها الفنية، ومن ثم اختيار الأفضل منها، كما دعت إلى مراعاة اختيار حجم جهاز التكييف مع مساحة الغرفة، وضرورة إحكام إغلاق الغرفة جيدًا عند تشغيل جهاز التكييف، والتأكد من عدم تسريب الهواء في النوافذ؛ مؤكدة أهمية ضبط درجة حرارة التكييف عند الدرجة المتوسطة، لضمان عدم إهدار الطاقة.