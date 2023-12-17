اختتام المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية في جدة

اختتم، اليوم الأحد، المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية، والذي نظّمه المركز الوطني للأرصاد ممثلًا في المركز الإقليمي للتغير المناخي بجدة على مدى يومين، تحت عنوان "تعزيز التعليم والتدريب وتطوير المهارات والخبرات لدى جيل المستقبل من علماء المناخ في المملكة"، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصّين في مجالات الطقس والمناخ والتوقعات والتغيرات المرتبطة بها.