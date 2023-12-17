اختتام المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية في جدة

اختتم، اليوم الأحد، المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية، والذي نظّمه المركز الوطني للأرصاد ممثلًا في المركز الإقليمي للتغير المناخي بجدة على مدى يومين، تحت عنوان "تعزيز التعليم والتدريب وتطوير المهارات والخبرات لدى جيل المستقبل من علماء المناخ في المملكة"، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصّين في مجالات الطقس والمناخ والتوقعات والتغيرات المرتبطة بها.
وتفصيلًا: خلص المؤتمر إلى عقد مؤتمر دولي في التغير المناخي بشكل دوري، وتأسيس منتدى يجمع المهتمين بالتغير المناخي من الشباب، وتفعيل دور الجامعات في دعم الأبحاث المتعلقة بعلوم التغير المناخي وسبل مواجهته، وتفعيل الدور التعليمي في تنشئة الأجيال في التغير المناخي، بالإضافة إلى دعم الجيل الشابّ للمشاركة في الأبحاث المتعلّقة في مكافحة التغير المناخي وتأثيراته.
وعرض المشاركون في المؤتمر خلال مشاركاتهم، نتاجهم العلمي من أبحاث وأوراق علمية محكمة من اللجنة العلمية في محاور خمسة، شملت توقعات التغير المناخي وسيناريوهات التنبؤات المستقبلية، التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية وتأثيره على الصعيد العالمي، عمليات نمذجة التغير المناخي على المستوى الإقليمي، إضافة إلى محور تقييم تأثير التغير المناخي، ومحور مكافحة تأثير التغير المناخي من خلال الحلول المستدامة.