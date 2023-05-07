مستهدفة مليوناً و150 ألف طالب وطالبة.. بدء اختبارات "نافس" اليوم

وكانت قد دعت هيئة تقويم التعليم أولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس، والمعلمين والمعلمات، إلى الدخول على موقع الاختبارات الوطنية "نافس" https://nafs.etec.gov.sa/، للتعرُّف على الاختبارات الوطنية، والاطلاع على المحتوى التعريفي والتوعوي والأدلة الإرشادية، إضافة إلى الاستفادة من قنوات الهيئة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة والرقم الموحد (920033555)، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة، وحساب العناية بالمستفيدين على "تويتر" @Eteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.