مؤتمر صحفي للتعريف بالنسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار "أفق لا متناهٍ"

ستركز النسخة الثامنة على استراتيجيات جديدة لمعالجة التحديات العالمية، دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز مشاركة المرأة في القيادة. ومن المتوقع حضور أكثر من 5000 ضيف و500 متحدث عبر 200 جلسة، تتناول موضوعات مثل الاستقرار الاقتصادي، مكافحة التغير المناخي، الذكاء الاصطناعي، الابتكار، والصحة، مع الاعتماد على البيانات لضمان رؤى قابلة للتنفيذ.